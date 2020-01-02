Almanya'da istihdam rekoru kırıldı: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018’e göre yüzde 0,9 yükseldi.İstihdam 1990'da beri en yüksek seviyesini gördü: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı
02.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:09
Almanya'da istihdam 1990'daki birleşmenin ardından 2019'da en yüksek seviyesini görerek 45,3 milyon kişiye yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com