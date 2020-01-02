Almanya'da istihdam rekoru kırıldı: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı

02.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:09

Almanya'da istihdam 1990'daki birleşmenin ardından 2019'da en yüksek seviyesini görerek 45,3 milyon kişiye yükseldi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle