Almanya'da istihdam ikinci çeyrekte son 30 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi
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Almanya'da istihdam ikinci çeyrekte son 30 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 666 bin kişiye geriledi.

Almanya'da istihdam ikinci çeyrekte son 30 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi
18.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:20

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 666 bin kişiye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

İkinci çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 618 bin azalırken toplam istihdam 44 milyon 666 bin olarak gerçekleşti.

Destatis açıklamasında, istihdamda "Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra ilk defa çeyreklik bazda en yüksek oranda düşüş" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, normalde, bahar dönemine denk gelen yılın ikinci çeyreğinde istihdamın güçlü bir şekilde arttığı hatırlatılarak "Ancak mart ayının ortasından itibaren ülkede baş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl artış yerine olağanüstü büyük bir düşüş yaşandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçen yılın ikinci çeyreği ile kıyaslandığında yılın ikinci çeyreğinde toplam istihdamda yüzde 1,3'lük (574 bin) düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğinde göre istihdamda yüzde 0,3 artış yaşanmıştı.

İstihdama en büyük katkı yüzde 1,3'lük artışla (141 bin) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. İletişim teknolojilerinde istihdam artışı yüzde 1,3 (18 bin) ve inşaat sektörünün artışı da yüzde 0,4 (11 bin) oldu.

Öte yandan, inşaat hariç, imalat sektöründe istihdamdaki düşüşün ikinci çeyrekte artarak devam etmesi dikkati çekti. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 (182 bin kişi) azalarak 8 milyon 174 bine geriledi.

Kaynak: AA

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