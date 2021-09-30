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Almanya'da istihdam ağustosta ekonomik toparlanmayla ivme kazandı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da istihdam ağustosta ekonomik toparlanmayla ivme kazandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesiyle hızlanan ekonomik toparlanma, istihdamda son 18 ayın en güçlü artışına yol açtı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesiyle hızlanan ekonomik toparlanma, istihdamda son 18 ayın en güçlü artışına yol açtı.

Ülkede toplam istihdam, geçen ay 277 bin artışla 44 milyon 864 bin kişiye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Ağustos 2021'de ülkede istihdam, mevsimlikten arındırılmış olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 yükselerek 277 bin artış kaydetti.

Ağustosta toplam istihdama katılan kişi sayısı 44 milyon 864 bin olarak gerçekleşti. Ağustostaki artış, Ocak 2020'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Destatis açıklamasında, ağustosta ülkede istihdam edilen kişi sayısının Kovid-19 kriz öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Ağustos 2021'de istihdam edilen kişi sayısı, kısıtlamalar öncesi, Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,8 (383 bin kişi) düşük." ifadesini kullandı. Şubat 2020'de toplam istihdam 45 milyon 205 bin olarak açıklanmıştı.

İstihdam, geçen ay Temmuz 2021'e göre mevsimlikten arındırılmış olarak 65 bin arttı.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), 2021'nin üçüncü çeyreğinde Alman ekonomisinin yüzde 1,5 büyümesini bekliyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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