Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı - Haberler
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Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen iş gücü piyasasında toparlanma ile ocakta 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine geriledi.

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen iş gücü piyasasında toparlanma ile ocakta 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ocakta geçen aya kıyasla 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ocakta 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocakta yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e indi.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

İşsizlik, Almanya, Omicron, Ocak, Güncel, Haber

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