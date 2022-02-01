Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ocakta azaldı

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasına rağmen iş gücü piyasasında toparlanma ile ocakta 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ocakta geçen aya kıyasla 48 bin azalarak 2 milyon 345 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ocakta 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocakta yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e indi.