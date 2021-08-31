Almanya'da işsizlik ekonomik toparlanmayla ağustosta azaldı

Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmayla mevsimsel eğilimin aksine 12 bin azalarak 2,58 milyona geriledi.

Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmayla mevsimsel eğilimin aksine 12 bin azalarak 2,58 milyona geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ağustosta geçen aya kıyasla 12 bin azalarak 2,58 milyona indi. Geçen yılın ağustos ayına göre ise işsiz sayısı 377 bin azaldı. Veriler ülkede işsizlik oranının ağustos ayında yüzde 5,6 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi.

Öte yandan, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ağustosta geçen aya kıyasla 53 bin azalarak 2 milyon 538 bine geriledi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti ağustosta 40 bin azalması yönündeydi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise temmuzdaki yüzde 5,6'den ağustosta yüzde 5,5'ye gerileyerek, ilk korana kısıtlamalarının başladığı Mart 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Ağustosta Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programı kapsamındaki çalışan sayısı da 1,59 milyona geriledi.

Öte yandan, Almanya'da koronavirüs vakalarının temmuz ayından bu yana artması dikkati çekiyor. Bunun yanında nüfusun yüzde 60'nının iki doz aşılanmasıyla ölümlerin sayısı düşük seviyede seyrediyor. Ülkede son 24 saatte 5 bin 750 kişiye Kovid-19 tanısı konurken, Kovid-19 kaynaklı olarak 60 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada, ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) 11 Haziran'da, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,7'ye, 2022 için de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş