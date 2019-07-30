Almanya'da İsrail'in Kudüs'teki yıkım politikası protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere yönelik yürüttüğü yıkım politikası protesto edildi.

Berlin Filistinliler Komitesi'nin tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki Pariser Meydanı'nda düzenlediği gösteriye katılan yaklaşık yüz kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine tepki gösterdi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "İsrail'in Kudüs'te işlediği organize suçları durdurun" ve "Kudüs'te sistematik olarak Filistinlilerin haklarının elinden alınmasını ve dışlanmasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in, Kudüs'te Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Humus Mahallesi'nde ve Filistin'in diğer bölgelerinde yürüttüğü yıkımlara işaret edilerek, İsrail'in özellikle Kudüs'ten Filistinlileri kovmak istediği ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarının ve ihlallerinin kınandığı konuşmalarda, Avrupa Birliğine (AB) ve Avrupa'daki ülkelere Ortadoğu'da kalıcı barışın tesis edilmesine dönük politika izlemesi çağrısında bulunuldu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, binaların yıkımına karar vermişti

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme, bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA