Almanya'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Almanya'da İsrail'in
03.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:52

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Berlin'deki Filistinlilerin kurduğu derneklerin çağrısıyla Federal Meclis (Reichstag) binasının önünde düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler "Toprak gasbı suçtur, ses çıkarmamak da", "Tutuklu olan tüm Filistinliler serbest bırakılsın", "İlhaka hayır - Filistin'de ırkçı ayrımcılığı durdurun" ve "İşgal son bulursa barış başlar" şeklinde döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Dr. Ahmed Muhaisen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'daki topraklarının yüzde 30-40'nı ilhak etme planı yaptığını belirterek, "Bu, yeni bir sığınmacı dalgası demektir. Yeni bir felaket yaşarız. Bu iki devletli çözümün sonudur. Bu, Filistin devleti için toprak kalmaması anlamına gelir." dedi.

Alman hükümetinin ve dünyanın, İsrail hükümetine daha önce hiç olmadığı kadar baskı yapmasını isteyen Muhaisen, "Bu aynı zamanda Ürdün'ün de sonu demektir. Bu, gerçekten Ürdün için de bir tehdittir, sığınmacı dalgasının Ürdün'e doğru gideceği anlamı taşıyor. Ürdün'de demografik yapı değişir." şeklinde konuştu.

Muhammed Beidona ise eylemle, Berlin'deki Filistinlilerin, İsrail'in ilhak planına karşı seslerini yükselttiklerini ifade ederek, "Uluslararası hukuka aykırı olan bu plana karşı Federal Meclis'in bir şeyler yapması gerekir." dedi.

Beidona, bu planla Filistin topraklarının yüzde 30'unun gasp edileceğini ve devlet kurmak için toprak kalmayacağını belirterek, "Bu büyük bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm Haber
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar...
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
'Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim' diyen kişi korku dolu anları anlattı Haber
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Kenan Doğulu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Sergen Yalçın Ivan Obradovic Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Milli Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Almanya'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 23:11:47. #1.15#
title