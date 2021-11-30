Almanya'da iş gücü piyasası kasımda toparlanmaya devam etti

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasına rağmen kasımda 60 bin azalarak 2 milyon 317 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, kasımda geçen aya kıyasla 60 bin azalarak 2 milyon 317 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, kasımda 40 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da kasımda yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik toparlanmayla işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Kovid-19 salgınında endişe verici mevcut durum, iş gücü piyasasına şimdiye kadar yansımadı." ifadesini kullandı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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