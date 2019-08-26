Almanya'da iş dünyası güveni yaklaşık 7 yılın en düşüğünde

26.08.2019 11:52

Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, ağustosta, Alman ekonomisinin resesyona gireceği endişesinden dolayı 95,8'den 94,3'e gerileyerek Kasım 2012'den beri en düşük değer olarak ölçüldü.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, revize olarak temmuzda 95,8 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 94,3 puana gerilediği bildirildi. Endeksin 95,1'lik beklentinin altında gelmesi ve Kasım 2012'den beri en düşük değere inmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 92,1 puandan 91,3'e gerilediği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da resesyona dair daha fazla belirti olduğunu hatırlatarak "Alman şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) endişeleri derinleşiyor. Şirketler, mevcut iş durumlarından bir kez daha daha az memnun olduklarını ifade ettiler. Önümüzdeki aylara dair karamsarlık da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit'ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Kaynak: AA