Almanya'da İş Dünyası Güveni Beklentilerin Altında Düştü

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Dünyası Ortam Endeksi, bu ay beklentilerin altında düşerek 102 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Dünyası Ortam Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin kasım ayı İş Dünyası Ortam Endeksi'nin, ekimdeki 102,9 puandan 102 puana gerilediği belirtildi.

Endekse ilişkin beklenti, 102,3 puan seviyesinde bulunuyordu.

Ifo Beklentiler Endeksi'nin ise bu dönemde 99,8 puandan 98,7'ye indiği aktarıldı.

"Alman ekonomisi soğuyor"

Ifo'nun Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin mevcut iş durumlarını ve ileriye dönük beklentilerini aşağı yönlü gözden geçirmelerinden sonra ekimde güven endeksinin düştüğünü belirtti.

Bu düşüşün 3 aydır art arda devam ettiğini bildiren Fuest, "Diğer göstergelerle birlikte bu sonuçlar, bu yılın 4. çeyreğinde en fazla yüzde 0,3'lük ekonomik büyümeye işaret ediyor. Alman ekonomisi soğuyor." ifadelerini kullandı.

- "Büyüme görünümüne daha fazla belirsizlik kattı"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de Ifo İş Dünyası Güven Endeksi'ne yönelik yatırımcılar için yazdığı notta, Almanya'nın önde gelen ekonomik öncü göstergesinin, büyüme görünümüne daha fazla belirsizlik kattığını belirtti.

Brzeski, "Zayıf küresel talep ve dizel emisyon skandalından sonra düşen tüketici güveni gibi yapısal faktörler gerçek sorun ise Alman ekonomisi için görünüm çok daha endişe verici." ifadesini kullandı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 2015'in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçülmüş oldu.

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, 2018 ve 2019'a ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 1,8'e, 2019 yılı için de yüzde 2,1'den yüzde 1,8'e düşürülmüştü.

Ülkede bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklenirken, "küresel ticaret ihtilaflarının artması", "ABD ve Çin'deki ekonomik yavaşlama" ve "Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar" ülke ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak değerlendiriliyor.