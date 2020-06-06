- Almanya'da ırkçılık karşıtı dev protesto
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- Almanya'da ırkçılık karşıtı dev protesto

- Almanya'da ırkçılık karşıtı dev protesto Almanya'da ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

06.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:44

- Almanya'da ırkçılık karşıtı dev protesto

KÖLN - Almanya'da ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Almanya'da ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için gösteri düzenlendi. Köln kentinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler "Nefes alamıyoruz", "George Floyd için adalet", "Suç ortağı olma", "Irkçılık öldürür" yazılı pankartların yanı sıra George Floyd'un fotoğraflarını taşıdı. Deutz limanı önünde yapılan gösteride konuşmacılar başta ABD olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılığa tepki gösterdi. Almanya'da son zamanlarda gerçekleşen ırkçı saldırılar sonucu öldürülen insanların olmasına atıfta bulunarak ırkçılığın Almanya'da da can aldığına değinen konuşmacılar, ırkçılığa karşı daha etkili mücadele yapılması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan IG BAU Sendikası Sekreteri Erman Oran, "ABD'deki polis şiddetini protesto etmek için on binlerce insanla Köln Deutz meydanındayız. Yaşanan olaylar ilk değil ve son olmayacağı belli. Ancak burada slogan atan insanlar biz bir aileyiz diyerek birlikte mücadelenin devam edeceğini gösterdiler" dedi. Bazı insanların farklı muamele görmelerinin haksızlık olduğu için protesto gösterisine katıldığını söyleyen Pascal Noth ise, "Amerika'da veya burada insanların suç olmayan şeyler için bile saldırıya uğramaları kabul edilemez. Politikacıların durumu görüm neyin değiştirilmesini görmeleri için geldim buraya" şeklinde konuştu.

Konuşma kürsüsünden kalabalığa bir konuşma yapan polis, bu yoğunlukta bir kalabalığı beklemediklerini katılımın çok olduğunu sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydanda, göstericilerin büyük bir kısmı sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.

- Almanya'da ırkçılık karşıtı dev protesto

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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