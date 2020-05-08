Almanya'da ırkçılığa karşı eylem

Protestodan detaylar Maskeli protestoculardan detaylar BERLİN - Irkçılığa Karşı Eylem Birliği, Almanya ve Avrupa da yaşanan ırkçılığa karşı başkent Berlin'de protesto düzenledi.

Protestodan detaylar

Maskeli protestoculardan detaylar

BERLİN - Irkçılığa Karşı Eylem Birliği, Almanya ve Avrupa da yaşanan ırkçılığa karşı başkent Berlin'de protesto düzenledi. Protesto gösterisinde 19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden dördü Türkiye kökenli 9 kişi de anıldı. Gösteriye katılan protestocular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA