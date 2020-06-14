Almanya'da ırkçılığa karşı 9 kilometrelik insan zinciri Almanya'da göstericiler ırkçılık, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik gibi konulara dikkat çekmek için 9 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Almanya'da göstericiler ırkçılık, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik gibi konulara dikkat çekmek için 9 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'ndan Hermannplatz Meydanı'na kadar 5 bin kişinin katılımı ile 9 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Göstericiler, oluşturdukları insan zinciri ile ülkede artan ırkçılığa, ayrımcılığa, sosyal adaletsizliğe ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istediklerini açıkladı. Göstericiler, eylem sırasında maske takarken, 3 metrelik bantlar yardımı ile sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

Eyleme destek veren Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir, yaptığı açıklamada korona virüs salgınına rağmen ülkede sorunların sürdüğünü ve ırkçılığın artarak devam ettiğini aktardı. Demir, "Pandemi döneminde de hala sorunlarımız var ve bitmedi. Aksine ırkçılık sorununun daha da arttığını görüyoruz. Asyalı insanlara ayrımcılık yapıldığını ya da ırkçı saldırılara uğradıklarını, komşuluk ilişkilerinde ayrımcılık meselelerinin arttığını gözlemliyoruz. Bugün burada 'dayanışma bandı' adı altında 9 kilometrelik bir insan zinciri oluşturduk. Daha iyi bir yaşam için sokağa döküldük. Amacımız, ırkçılık sorununa, ayrımcılık sorununa, mültecilik sorununa, çocukların ve kadınların durumuna dikkat çekmek" dedi.

Öte yandan geçen hafta Berlin'de 15 bin kişinin katılımı ile Floyd cinayeti protesto edilmişti. Protesto, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı için tepkilere neden olmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA