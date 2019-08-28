Almanya'da ırkçıların hedef gösterdiği gazeteciler koruma talep etti

Almanya'da ırkçıların hedef gösterdiği gazeteciler koruma talep etti

Almanya'da gazeteci örgütleri, hedef gösterilen gazetecilerin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den koruma talep etti.

28.08.2019 16:27
Almanya'da ırkçıların hedef gösterdiği gazeteciler koruma talep etti

Almanya'da gazeteci örgütleri, hedef gösterilen gazetecilerin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den koruma talep etti.


Almanya'da gazeteci örgütleri ortak yayınladıkları bildiride, aşırı sağcılar tarafından 25 bin kişilik kara listeye alınan gazetecilerin koruması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den koruma talep etti. Gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınması istenilen mektupta, devletin görevlerinden birinin de vatandaşların hayatını korumak olduğu hatırlatıldı. Mektupta, emniyet birimleri tarafından ilgili listelerde adı yer alan şahıs ve örgütlerin haberdar edilmesi ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınmasını istenildi. - BERLİN

Kaynak: İHA
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