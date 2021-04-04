Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 15. yılında anıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 15. yılında anıldı.

Kubaşık'ın Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfe yakınlarında 4 Nisan 2006'da öldürülmesinin ardından yapılan anıt önündeki törene, maktulün kızı Gamze ile eşi Elif Kubaşık, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Dortmund Eyalet Milletvekili Volkan Baran, Dortmund Türk Dernekleri Platformu Sözcüsü Emre Güleç ve dernek temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Cebeci, yaptığı konuşmada, şartlar ne olursa olsun Kubaşık'ın hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm resmi törenlerin iptal edildiğini hatırlatan Cebeci, "Bu vesileyle merhum vatandaşımıza rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

NSU örgütü

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlatmıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişiye de 2,5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek