Almanya'da ırkçı saldırıya uğrayan camiye eyalet müsteşarından ziyaret

Almanya'nın Kuzey Ren Vesftalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine ( DİTİB ) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne yapılan ırkçı saldırı sonrası Eyalet Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert camiyi ziyaret etti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vesftalya eyaletinin Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına geçtiğimiz Salı günü gamalı haç çizilerek ırkçı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Kuzey Ren Vesftalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert, ırkçı saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ( DİTİB ) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etti. Eyalet Uyum Müsteşarı Türkeli Dehnert ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bu tür saldırıların polise haber verilmesini ve küçümsenmemesi gerektiğine vurgu yaparak, hükümetin de bu tür saldırılara karşı önlem alınması için çalışacağını ifade etti.

SALDIRGANLAR BİR TÜRLÜ BULUNAMIYOR

DİTİB Sultan Ahmet Camisi'ne ırkçı saldırı gerçekleştirenlerin her yerde arandığı açıklanırken, Dortmund Emniyet yetkilisinin de katıldığı ziyarette, cami yöneticileri cami girişlerine daha kaliteli kameralar ve daha sıkı polis kontrolü için hükümetten destek talep etti.

(Mustafa Tığlı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel