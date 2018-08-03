Almanya'da Irkçı Parti Afd Rekor Kırdı

Almanya için Alternatif Partisi AfD, son yapılan ankette oy oranının yüzde 17'ye çıkararak tarihi bir rekor kırdı. AfD'nin yükselişi ırkçılığın Almanya'da ulaştığı boyutu ortaya koyarken, ülkede yaşayan yabancılar endişeli.

Alman televizyonu ARD tarafından DeutschlandTrend'e yaptırılan ankette, "Bu hafta sona seçim olsa kime oy verirdiniz" sorusuna ankete katılanların yüzde 17'si 'Almanya için Alternatif Parti AfD'ye oy veririm' dedi.

Almanya'da geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan genel seçimlerde yüzde 12.6 oranında oy alarak federal meclise üçüncü parti olarak giren AfD'nin oy oranının yüzde 17'le çıkarması 14 Ekimde Bavyera eyaletinde yapılacak olan yerel seçimlerinde hükümet ortağı Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'yu endişelendirdi.

DeutschlandTrend anketinde genel seçimlerde yüzde 32.9 oy alan Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 30'un altına düşerken, büyük koalisyon hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD'nin oy oranı yüzde 20.5'den yüzde 18'lere geriledi. Ankette Almanların yüzde 74'ünün hükümetin siyasi çalışmalarından memnun olmadığı hükümete en büyük eleştirilerin hükümetin sağlık politikalarına dönük olduğu belirlendi. Öte yandan, ankette Almanya Başbakanı Angela Merkel'e duyulan güvende de azamla yaşandığı gözlendi. - FRANKFURT