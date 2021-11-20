Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı - Haberler
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Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

Almanya'da İran'ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.

Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.

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AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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