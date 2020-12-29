Almanya'da internetten birbirlerine "aşırı sağcı içerik gönderdikleri" şüphesiyle polislerin evleri arandı
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Almanya'da internetten birbirlerine "aşırı sağcı içerik gönderdikleri" şüphesiyle polislerin evleri arandı

29.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:08
Almanya'da internetten birbirlerine

Almanya'da internet üzerinden birbirilerine aşırı sağcı içerik gönderdikleri şüphesiyle 1'i emekli 4 polisin evi arandı.

Almanya'da internet üzerinden birbirilerine aşırı sağcı içerik gönderdikleri şüphesiyle 1'i emekli 4 polisin evi arandı.

Osnabrück Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanı içerikli yüzlerce video ve fotoğraf göndermekle suçlandı.

Görevdeki polislerin vazifelerini sürdürmeleri yasaklandı.

Suçlamalarla ilgili Emsland ve Grafschaft Bentheim bölgelerinde bu polislere ait evler arandı.

Aramalarda polisler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında değerlendirilecek delillere el konuldu.

"İddialar doğrulanırsa, tutarlı ve sertlikle hareket edeceğiz"

Osnabrück Emniyet Müdürü Michael Massmann, olayın hızlı ve eksiksiz araştırılması gerektiğini belirterek, "İddialar doğrulanırsa tutarlı ve sertlikle hareket edeceğiz. Açık ifade edeyim, demokrasimizin en yüksek temel değerleriyle çelişen fikirler taşıyan ve eylemlerde bulunan memurların polis teşkilatında yeri yok." ifadesini kullandı.

Daha önce de Almanya'nın başka bölgelerinde, memurların internet üzerinden aşırı sağcı içerikler gönderdikleri tespit edilmesi üzerine soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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