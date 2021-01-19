Almanya'da insan kaçakçılarına karşı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
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Almanya'da insan kaçakçılarına karşı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

19.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:52
Almanya'da insan kaçakçılarına karşı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Almanya'da insan kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da insan kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kempten Savcılığından yapılan açıklamada, Berlin, Aşağı Saksonya, Kuzey-Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde düzenlenen ve 400'den fazla polisin görev aldığı operasyonda, insan kaçakçılığı yapan uluslararası bir çetenin çökertildiği bildirildi.

Çetenin, Nisan 2019'dan beri sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı Balkan güzergahı üzerinden insan kaçakçılığını organize ettiği ve bunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 21 ila 44 yaşlarında Suriye, Lübnan ve Libya uyruklu 19 kişilik çetenin en az 23 olayda ticari amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, para karşılığında büyük çoğunluğu Suriyeli 140 sığınmacının minibüslerle ve otomobillerle yasa dışı olarak ülkeye getirildiği ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, operasyonda söz konusu 7 kişinin gözaltına alındığı, evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda delile el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Sığınmacıların ülke sınırlarını yürüyerek geçmeleri sağlandı

Çetenin planlı şekilde davrandığına dikkati çekilen açıklamada, sığınmacıların ülke sınırlarını yürüyerek geçmelerinin sağlandığı, çete liderinin de insan kaçakçılığını koordine ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın Avusturya, Çekya, Slovakya, Hollanda ve Belçika güvenlik makamlarıyla yapıldığı ve Europol tarafından da desteklendiği vurgulanarak çete liderinin Aralık 2020'de Avusturya'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Çete liderinin Avusturya'dan iadesinin isteneceği bildirilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle başka bilgi paylaşılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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