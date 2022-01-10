Almanya'da inşaat maliyetleri Kasım 2021'de 1970'den beri en yüksek artışı gösterdi

Almanya'da yeni konut inşaat maliyet endeksi yüksek malzeme fiyatlarının etkisiyle geçen yılın kasım ayında yıllık yüzde 14,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2021'e yönelik yeni konutlar için inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2021'de Almanya'da inşaat maliyet endeksi, Kasım 2020'ye kıyasla yüzde 14,4 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Kasım ayındaki artış, Ağustos 1970'den beri en yüksek yıllık artıştı." ifadesi kullanıldı. Ağustos 1970'de yıllık artış yüzde 17 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, inşaat maliyet endeksindeki güçlü artışın malzeme maliyetlerindeki keskin yükselişten kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, inşaat kerestesinin fiyatlarının yurt içinde ve yurt dışında artan talep nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla yüzde 38,9 daha pahalı olması dikkati çekerken, çatı ve yalıtım malzemeleri fiyatlarında artış yüzde 17,1 oldu. Beton maliyet fiyatları da yıllık bazda yüzde 16,5 arttı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de uygulamaya koyulan KDV indirimlerinin sona ermesinin söz konusu fiyatlarda etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu etkinin hariç tutulması durumunda Kasım 2021'de inşaat maliyet endeksindeki artışın yüzde 11,6'da kalacağı belirtildi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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