Almanya'da inşaat işçisi Türk'ün şüpheli ölümü Almanya'da inşaat işçisi olarak çalışan Hüseyin Yaldır'ın ölümü nedeni ile aile yetkililerden yardım isterken, ailesi Yaldır'ın şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini iddia etti.

Almanya'da inşaat işçisi olarak çalışan Hüseyin Yaldır'ın ölümü nedeni ile aile yetkililerden yardım isterken, ailesi Yaldır'ın şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini iddia etti.

Almanya'nın Bonn kenti yakınlarında bulunan Bad Honef kasabasında 10 gün önce şüpheli bir şekilde ölü bulunan 42 yaşındaki ve 2 çocuk babası Hüseyin Yaldır'ın ailesi yetkililerden olayın aydınlatılması için yardım istiyor. Polis raporlarına göre Yaldır'ın cansız bedeni, evinin uzağında kimsesizler yurdunda bulundu. Anne İlhan Yaldır, oğlunun ölüm nedeninin henüz resmi makamlar tarafından kendisine bildirilmediğini ifade ederken, oğlunun şüpheli ölümü için bir açıklama bekliyor. Anne Yaldır, "Oğlum daha 42 yaşındaydı. Evinde bulunmadı başka yerde bulundu. Ben şaşkınım yaşlı halimle kime gideyim, bakanlarımız yardım etsin. Duysunlar sesimi, başka ben ne diyebilirim, gücüm yetmiyor. 8 tane çocuk biz kime gidelim. Hüseyin'in 2 çocuğu var biri 8 yaşında biri 13 yaşında" ifadelerini kullanırken, oğlunun ölümünün şüpheli olduğunu dile getirdi.

Anne Yaldır, "Lütfen sesimi duysun yetkililer, yardım etsinler. Normal işleyişte polisin bana gelip "Bu çocuk senin mi "' diyerek haber vermesi lazım. 6 gün bizi boşa beklettiler. Hiç dışarı bile çıkartmadılar. Hiç kontrol bile etmediler. Kağıtlar da yazıyor. O doktordan ve polisten hesabının sorulması lazım. Bizim yetkililerimizin bana yardım etmesi lazım. Ben yandım başka analar yanmasın. Normal öldüyse normal yazarlar. Neden evinde değil de başka bir yerde ölü bulunuyor' Neden hiçbir şey söylemiyorlar" şeklinde konuşarak, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasında bulundu. Acılı Anne, "On gündür içim yanıyor. Ölüm nedeni yok. Hangi tarihte öldü o yok. Perşembe günü haber veriyorlar, Salı günü de cenazenizi götürün diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ? Ne olur yetkililer yardım etsin. Benim kafam karışık. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil bu. Bu iş karışık" ifadelerini kullanırken, oğlunun ölümünün normal bir ölüm olmadığını şüpheli olduğu iddiasını tekrardan yineledi.

Anne Yaldır, "Benim oğlum ana diyerek bana gelirdi. Neden odasında değil başka bir yerde ölü bulunuyor. Neden beni çağırmıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yetkililerimizin bana yardım etmesi lazım. Sadece onu istiyorum. Başka anaların içi yanmasın. Öldüğü tarihi yazmamışlar. Kontrol etmemişler. Ev sahibi anahtarı vermiyor. Yattığı yerde ağzından burnundan niye kan geliyor. Yastığı kan, cenazesinde kulağından, burnundan kan geldi. O zaman bu normal değil yani. Bu polis, doktor bunu neden gizliyor. Doktor ve polis bana hesap vermek zorunda annesi olarak" ifadelerini kullanırken, oğlunun ölümünü polis ve doktorum gizlediğini iddiasında bulunarak, açıklama yapılmasını istedi.

Oğlunun ölümünden çok etkilenen Yaldır ilaç kullandığını söyleyerek, "Ben şoktayım, hap ile ayakta duruyorum. Gelinime haber geliyor oda bana telefon açıyor haber veriyor. Oğluma telefon açıyorlar annen hiç gelmesin diyorlar. Büyüklerimiz sesimi duysun" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA