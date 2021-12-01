Almanya'da inşaat alanında patlama: 3 yaralı

Almanya'nın Münih kentindeki bir inşaat alanında patlama meydana geldi. Münih polisi, patlamada 3 kişinin yaralandığın belirterek vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Münih İtfaiyesi ve Münih Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında patlama meydana geldiği ve 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Alman medyası, patlamanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın, inşaat alanında infilak etmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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