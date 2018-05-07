Almanya'da İmalat Sektörü Yeni Siparişler Mart'ta Aylık Yüzde 0.9 Düştü, Yıllık Yüzde 3.1 Arttı

– Almanya'da imalat sektörü yeni siparişler Mart ayında öncü verilere göre aylık bazda yüzde 0.9 düşerken, bir yıl öncesine göre yüzde 3.1 arttı.

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi (Destatis) yaptığı açıklamada Şubat ayına ilişkin yeni sipariş verilerine ise revizyon yaptı. Şubat ayında yüzde 0.3 artması beklenen yeni siparişlerin yüzde 0.2 düştüğü belirtilen açıklamada, bir yıl öncesine göre Şubat ayı yeni siparişlerin yüzde 3.0 arttığı belirtildi. - İstanbul