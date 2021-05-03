Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü kalarak salgına meydan okuyor
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Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü kalarak salgına meydan okuyor

Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü kalarak salgına meydan okuyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salgında 3. dalgaya rağmen marttaki rekor 66,6 puandan nisanda sadece 66,2 puana geriledi.

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salgında 3. dalgaya rağmen marttaki rekor 66,6 puandan nisanda sadece 66,2 puana geriledi.

IHS Markit, Almanya'nın mart ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, ülkede martta güçlü ihracat ile 66,6 puan ile tarihi rekor seviyeye ulaşan imalat sanayi PMI, nisanda salgında 3. dalgaya rağmen sadece 0,4 puan azalarak 66,2 puana geriledi. Bu da PMI anketinin yapılmaya başlandığı 1996'dan bu yana en yüksek ikinci rakam olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ihracat siparişlerin güçlü kaldığını belirterek, "Arzda gecikmeler, gelecekte büyüme için hala bir risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, Alman ekonomisi, imalat sanayisinin iyi performansına rağmen, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetmişti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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