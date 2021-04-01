Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü ihracat ile martta tarihi rekor seviyeye ulaştı
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Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü ihracat ile martta tarihi rekor seviyeye ulaştı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da imalat sanayi PMI, güçlü ihracat ile martta tarihi rekor seviyeye ulaştı

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen hafta Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin ham madde tedarikinde gecikmeye neden olmasına karşın 66,6 puana ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.

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Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen hafta Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin ham madde tedarikinde gecikmeye neden olmasına karşın 66,6 puana ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.

IHS Markit, Almanya'nın mart ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, ülkede şubatta 60,7 olan imalat sanayi PMI, martta 5,9 puan artarak 66,6 puana yükseldi ve PMI anketinin yapılmaya başlandığı 1996'dan bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit açıklamasında, Almanya'da ihracat siparişlerinde tarihin en yüksek artışlarının görüldüğü kaydedildi.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ve Çin'deki satışlarda senkronize yükselişlerin Almanya'nın ihracat siparişlerinde artışa neden olduğunu belirterek, martın, benzeri görülmemiş biçimde Alman üreticilerin büyüme bildirdiği bir ay olduğunu kaydetti.

Smith, "Bununla birlikte Süveyş Kanalı tıkanması daha kötü bir zamanda olamazdı. Alman üreticilerin dörtte üçünden fazlası, mart ayında üretimleri için gerekli malzemede teslim süresinin uzadığını bildirdi. Etkiyi görmek için nisan ayı öncü PMI verilerini merakla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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