Almanya'da ilkokul öğretmenleri yarından itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacak
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Almanya'da ilkokul öğretmenleri yarından itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacak

23.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:40
Almanya'da ilkokul öğretmenleri yarından itibaren Kovid-19'a karşı aşılanacak

Almanya'da ilkokul öğretmenlerinin yarından itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanacağı bildirildi.

Almanya'da ilkokul öğretmenlerinin yarından itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter'dan, Kovid-19 aşılama sıralamasına ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.

Spahn, "Kreşlerde, çocuk bakımında ve ilk ve özel okullarda çalışanlar yarından itibaren eyaletlerde aşılanabilecek. Bununla ilgili düzenleme o zaman yürürlüğe girecek. Bu, maske (takmanın) ve mesafenin her zaman mümkün olmadığı yerlerde ek bir güvence sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Sürekli Aşı Komisyonunun tavsiyesiyle aralıkta açıklanan aşılama programında, "öncelikli grupların" yer aldığı planlamada öğretmenler ve eğitmenler, 60 yaşın üzerindekiler, perakende sektöründe çalışanlar ve devlet kurumlarında önemli pozisyonlarda bulunanlar 3. grupta yer alıyordu.

Birçok eyalette ilkokullarda ve kreşlerde yüz yüze eğitim dün yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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