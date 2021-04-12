Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Almanya'da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki ilk teravih namazı Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey'in vaazı ile başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 rekat kılınan teravih namazı öncesi vaaz veren Kuzey, ramazan ayının anlam ve önemine değindi.

Kuzey, bu yılki ramazan ayında camilerde "Merhamet Allah'tandır" temasının işlendiğini ifade ederek, ibadet ve tefekkür ayı olan ramazanın güzelliği, fazileti ve bereketini anlattı.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, salgının bir an önce son bulmasını niyaz ederek ramazan ayının İslam alemine ve dünyaya barış getirmesi için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek