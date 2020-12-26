Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
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Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

26.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:38
Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Almanya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Almanya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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