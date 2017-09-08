Almanya'da İlik Nakli Bekleyen Yeğeni İçin Kampanya Başlattı

Almanya'da ilik nakli bekleyen yeğeni için kampanya başlattı

Binlerce kilometre uzaktaki yeğeni için ilik arıyor



KARABÜK -Karabük'te Nesrin Tok isimli bir kadın, Almanya'da yaşayan ve bir süre önce lösemi teşhisi konularak ilik nakli bekleyen yeğeni 26 yaşındaki Hande Sar için Safranbolu'da stant açtı.

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Hande Sar'a (26), bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. İlik nakli bekleyen Hande Sar'ın Safranbolu ilçesinde yaşayan teyzesi Nesrin Tok ise yeğeni için kampanya başlattı. Kan bağışı için arkadaşlarıyla Hande'nin resminin yer aldığı afişlerle stant açan Nesrin Tok, yeğeni için vatandaşları bilgilendiriyor.

Kurulan stantla ilgili gazetecilere açıklama yapan Tok, "Lösemi hastaları için herkes elini uzatmalı. Hande Sar benim yeğenim, Almanya'nın Dortmund kentinde yaşıyor. Ağustos ayının başında lösemi hastası olduğunu öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Elimizden ne gelirse yapmaya karar verdik. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ve herkese duyuru yaptık. Duyarlı olan vatandaşlarımız kan bağışı bulundular. Kök hücre bağışlanması gerekiyor." dedi.

Kendilerinin Safranbolulu olmalarından dolayı burada stant açtıklarını aktaran Tok, "Burada daha çok arkadaşlarımızın olduğunu ve daha çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Birçok yerde de etkinlikler hazırlanıyor. Arkadaşları tarafından Çorlu, İzmir, Antalya'da her tarafta hazırlanıyor böyle kampanyalar." dedi.

Herkesten duyarlılık beklediklerini de kaydeden Tok, şunları söyledi; "Yeğenim şuan kemoterapi, radyoterapi ve ışın tedavileri görüyor. Kanındaki son damla zehirli hücre ölene kadar bu tedavilerini sürdürecekler. Allah kızımıza sağlıklı uzun ömürler verecek inşallah. Sadece Hande'ye değil, isme verilmiyor zaten kök hücre bağışına gidildiği için Kızılay'a Hande'nin yanı sıra belki yüzlerce çocuğumuz hayata tutunacak. Dileriz öyle olur." dedi.