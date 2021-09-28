Almanya'da iktidar değişikliği Türk ekonomisini nasıl etkileyecek?
Almanya genel seçimleri, Türkiye'deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi.
Almanya genel seçimleri, Türkiye'deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB'nin "lokomotif ülkesi" ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe'ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021
Son dakika gündem: Türkiye'de 27 bin 188 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
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