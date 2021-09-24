Almanya'da iklim protestosu - Haberler
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Almanya'da iklim protestosu

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Protestodan detaylar Göstericilerden detaylar Yürüyüşten detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, iklim konusunda daha ciddi adımlar atılmasını sağlamak ve iklimi korumak için protesto düzenledi.

Protestodan detaylar

Göstericilerden detaylar

Yürüyüşten detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, iklim konusunda daha ciddi adımlar atılmasını sağlamak ve iklimi korumak için protesto düzenledi.

Almanya'da iklim protestosu

Almanya'da iklim protestosu

Almanya'da iklim protestosu

Almanya'da iklim protestosu
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...
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Haber: Almanya'da iklim protestosu - Haberler
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