Almanya'da iklim protestosu
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Protestodan detaylar Göstericilerden detaylar Yürüyüşten detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, iklim konusunda daha ciddi adımlar atılmasını sağlamak ve iklimi korumak için protesto düzenledi.
Protestodan detaylar
Göstericilerden detaylar
Yürüyüşten detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, iklim konusunda daha ciddi adımlar atılmasını sağlamak ve iklimi korumak için protesto düzenledi.