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Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteriler yapıldı

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteriler yapıldı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden 2 gün önce gerçekleştirilen gösterilerle iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden 2 gün önce gerçekleştirilen gösterilerle iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Fridays for Future" oluşumu tarafından düzenlenen gösteri için çoğu öğrenci binlerce kişi Federal Meclis önünde toplandı.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu göstericiler daha sonra Unter Linden ve Friedrich caddeleri üzerinden başbakanlık binasının önüne kadar yürüdü.

Üzerine "İklim adaleti için mücadele" yazan pankart taşıyan göstericiler, "Biz buradayız. Sesimiz yüksek çıkıyor, çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz" ve "Şimdi iklim adaleti istiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem alınması istendi.

Berlin'e tatile gelen Marita Albrecht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilmesini isteyerek, "Şimdi aktif ve kararlı davranmazsak insanlık biter diye düşünüyorum. Şimdi bir şey yapmazsak 30-40 yıl sonra bunun sonuçlarını durduramayız." dedi.

Öğrenci Ella da siyasetçileri iklim değişikliğiyle mücadelede bulunmaya çağırarak, "1,5 derece hedefine riayet edilmesini ve bizim için bir gelecek istiyoruz. Siyasetçiler kömür üretiminden daha hızlı vazgeçmeleri lazım ve araçlar için hız sınırlandırılması getirilmesi de iyi olur." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mustafa da kömür üretiminin sonlandırılma tarihini öne çekilmesini talep ederek, "Gelecek kuşakların normal bir hayat sürdürmelerini istiyorum." diye konuştu.

Gösteriye katılan Elisa, siyasetçilere çağrıda bulunarak, "Yeni fikirlerin gelmesini beklemek yerine eyleme geçsinler. Kömür üretiminin 2038'de değil, şimdi sonlandırılması lazım." dedi.

Göstericilerden Hanna ise "Ben kömür üretiminin daha hızlı sonlandırılması için buradayım. Yeni teknolojilere umut bağlamak yerine şimdi bir şeyler yapılması lazım. Bir şeyler yapılması için buradan sinyal veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri yapıldı.

Benzer gösteriler Hamburg, Münih, Köln ve Freiburg kentlerinde de yapıldı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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