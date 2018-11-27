Almanya'da İki Türk Hasta İçin Kemik İliği Kampanyası

Almanya'da uygun kemik iliği aranan Türk lösemi hastaları 22 yaşındaki Bahar ile 2 yaşındaki Mira için, 2 Aralık'ta kampanya düzenlenecek.

Aynı kadere sahip olan ve yaşama tutunabilmeleri için acil kök hücre nakline ihtiyacı bulunan soyadları açıklanmayan iki hasta için, Jaegerstr. 9, 67059 Ludwigshafen am Rhein adresindeki Carl-Bosch Lisesinde bağışçılar yerel saatle 11.00-16.00 arasında doku tipi örneği verebilecek.

Ludwigshafen'da yaşayan Bahar ile Mannheim'da yaşayan Mira için Alman Kemik İliği Bankasının (DKMS) düzenleyeceği kampanyaya 17-55 yaş arasında, en az 50 kilogram olan sağlıklı herkesin kök hücre vericisi olarak kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Tükürük yöntemiyle alınan örneklerin bu iki hastaya uymaması durumunda veri bankalarına kayıtlı diğer hastalar için uygun olabileceği ifade edildi ve bir yaşam kurtarmak isteyen herkesin kampanyaya katılması istendi.