Almanya'da iki Suriyeli eski polisin 'işkence suçuyla' yargılanmasına başlanıyor
Suriye'de işlenen savaş suçları nedeniyle açılan ilk davada Enver R. ve Eyad A. Suriye'de muhalif göstericilere işkence edilen nezarethanelerdeki rolleri nedeniyle yargılanacak
23.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:19
Almanya'da iki eski Suriye gizli servis üyesi insanlığa karşı işlenen suçlar ve işkence suçlamasıyla mahkemeye çıkıyor.
Suriye'de işlenen savaş suçları nedeniyle açılan ilk davada Enver R. ve Eyad A. Suriye'de muhalif göstericilere 'işkence' edilen nezarethanelerdeki rolleri nedeniyle yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com