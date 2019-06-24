Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı, pilotlar fırlatma özelliğini kullandı
Almanya'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı.
Almanya'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı. Pilotların sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
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Kaynak: Euronews.com
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