Almanya'da iki savaş uçağı çarpışarak düştü

Almanya'da iki savaş uçağı çarpışarak düştü

Alman ordusuna ait iki Eurofighter savaş uçağı Mecklenburg-Vorpommern şehri civarında çarpışarak düştü.

Almanya'da iki savaş uçağı çarpışarak düştü

Alman ordusuna ait iki Eurofighter savaş uçağı Mecklenburg-Vorpommern şehri civarında çarpışarak düştü.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın kuzeyinde düşen Eurofighter savaş uçaklarının çarpıştığı ve pilotlarının akıbetlerinin henüz bilinmediği belirtiliyor. Olayın yaşandığı bölgede itfaiye arama kurtarma çalışmalarına başladı. Almanya İçişleri Bakanlığının da doğruladığı olayın yerel saatle 14.00 sıralarında yaşandığı belirtiliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA
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