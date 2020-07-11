Almanya'da iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu pilotlar öldü Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu 2 pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu 2 pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. Dülmen İtfaiyesinden yapılan açıklamada, kent çevresindeki ormanlık alana düşen planörlerdeki 2 erkek pilotun da öldüğü belirtildi. Alman medyasında yer alan haberde, planörlerin Hollanda'ya ait olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA