Almanya'da iki milyon insan maddi sıkıntılar nedeniyle evlerini yeterince ısıtamıyor
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Almanya'da iki milyon insan maddi sıkıntılar nedeniyle evlerini yeterince ısıtamıyor

15.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:58
Almanya'da iki milyon insan maddi sıkıntılar nedeniyle evlerini yeterince ısıtamıyor

Almanya'da yaklaşık 2 milyon insanın maddi nedenlerden dolayı yeterince ısınmayan evlerde yaşadıkları bildirildi.

Almanya'da yaklaşık 2 milyon insanın maddi nedenlerden dolayı yeterince ısınmayan evlerde yaşadıkları bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ve Avrupa'da konutlarının ısınmasına ilişkin 2019 yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2019'da Almanya'da yaklaşık 2 milyon insan, maddi sıkıntılar nedeniyle yeterince ısıtılamayan hanelerde yaşıyor.

Destatis açıklamasında, bunun Almanya'nın nüfusunun yüzde 2,5'ine denk geldiği belirtilerek, 2009'da 4,5 milyon insanın yeterince ısınmayan evlerde yaşadığı ve bunun da nüfusun yüzde 5,5'ine denk geldiği hatırlatıldı.

27 üyeli Avrupa Birliği'nde nüfusun yüzde 6,9'unun maddi nedenlerden dolayı evlerini yeterince ısıtamadığı aktarılan açıklamada, en yüksek oranın yüzde 30,1 ile Bulgaristan'da olduğu bildirildi.

Söz konusu oran İtalya'da yüzde 11,1 olurken, Romanya'da yüzde 9,3, İspanya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 6,2 ve Finlandiya'da yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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