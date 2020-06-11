Almanya'da ihtiyaç fazlası maskeler nedeni ile kriz çıktı
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Almanya'da ihtiyaç fazlası maskeler nedeni ile kriz çıktı

Almanya'da korona virüs salgını nedeni ile alınan ihtiyaç fazlası maskeler krize neden oldu.

Almanya'da ihtiyaç fazlası maskeler nedeni ile kriz çıktı
11.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:30

Almanya'da korona virüs salgını nedeni ile alınan ihtiyaç fazlası maskeler krize neden oldu. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Oliver Ewald, 4,5 milyar Euroluk borca ilişkin faturalar için "Faturaları ödeyebilmek için elimizde sadece 1,2 milyar Euroluk bütçe var" dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke maske üretimini arttırmış ya da yurtdışından sipariş vermişti. Almanya'da salgının ilk günlerinde maske açığını kapatmak için hükümet "Açık ev" olarak adlandırılan ihale sürecini başlatmış, medikal koruyucu malzeme satan her firma ihaleye katılmıştı. Firmalar, FFP2 tipi her maske için 4,50 Euro fiyattan sözleşme yaparken, 1 milyar adet maske alındı. İhale kapsamında 738 sözleşme imzalanırken, Sağlık Bakanlığı, 4,5 milyar Euro borçlandı. Korona virüs salgının etkisinin azalması ile hükümetin ihtiyaç duyduğu maske sayısı 198 milyona kadar düşmesi ile ihtiyaç fazlası maskeler ülkede krize neden oldu. Ödeme alamayan birçok medikal firma iflasın eşiğine geldi. Firmalar, verilen siparişlerin içinde hastanelerde ve devlet kurumlarında kullanılması planlanan önlük, eldiven gibi sağlık ekipmanlarının da bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin bu kadar büyük ölçekte gerçekleşeceğini tahmin etmedikleri aktarıldı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Oliver Ewald, "Faturaları ödeyebilmek için elimizde sadece 1,2 milyar avroluk bütçe var" dedi. Bakanlık, ilk maske teslimatları için 400 milyon Euro ödeme yapıldığını ifade etti.

Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre bakanlığın bazı firmalara ödemeleri askıya aldığını aktardı. Bild, askıya alınan ödemelerin nedeni olarak ise eksik teslimat, teslim edilen malların yüzde 20'sinin kusurlu çıkması olarak belirtti. Gazete, şimdiye kadar 150 milyon maskenin teslim edildiğini ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada bütün tedarikçilere ara ödemelerin yapıldığını dile getirdi. Spahn, kimsenin iflas etmesini istemediklerini aktarırken, "Kalitesini kontrol etmediğimiz mallar için de para ödeyemeyiz" dedi.

Avukat Christoph Partsch, yaptığı açıklamada koruyucu malzeme satan bir firma adına Bonn Bölge Mahkemesinde Almanya Sağlık Bakanlığına milyonlarca avroluk bir dava açıldığını duyurdu. Partsch, federal hükümete karşı bu dava haricinde iki dava daha açıldığını aktardı.

Federal Meclis Üyesi Johannes Fechner, Sağlık Bakanı Spahn'a haziran ayının başında bir mektup göndererek, "Bir firma, önemli miktarda koruyucu maske ve koruyucu önlük temin ederek sizin Bakanlığınızdan bu malların teslimatı için onay aldı. Teslimatta malların kusursuz olarak kabul edilmiş olmasına rağmen bu firmaya hala daha 1,6 milyon Euroluk ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığına yeni bir dava daha açılabilir" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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