Almanya'da ihracat artışı şubatta da devam etti

Almanya'da ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sıkılaştırılan kısıtlamalara rağmen şubatta, Çin'e yapılan ihracatın etkisiyle yüzde 0,9 artarak yükseliş serisini 10'uncu aya taşıdı.

Almanya'da ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sıkılaştırılan kısıtlamalara rağmen şubatta, Çin'e yapılan ihracatın etkisiyle yüzde 0,9 artarak yükseliş serisini 10'uncu aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta yüzde 0,9 artışla 110 milyar avroya çıktı. Şubat ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artış olacağı yönündeydi.

Böylece ihracat artışı ivme kaybetmesine rağmen Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra yükselişini art arda 10'uncu aya taşıdı. Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 1,6 artış göstermişti.

İhracatın yılın ikinci ayında da artmasında, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'deki ekonomik toparlanmanın hızlı olması etkili oldu.

Destatis, Almanya'nın ihracatının Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 2,1 altında kaldığını belirtti.

Cari işlemler fazlası şubatta 18,8 milyar avro

Şubatta ithalat ise yüzde 3,6 artarak 90,8 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 19,2 milyar avro oldu.

Şubat 2020'ye göre ise ihracat yüzde 1,2 azalırken, ithalat yüzde 0,9 arttı.

Almanya'da şubat ayı ihracatının 58,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 49,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Şubat 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,3 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 0,7 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası şubatta 18,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Şubat 2020'de 21,6 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat şubatta yüzde 25,7 arttı

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı Şubat 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 25,7 artarak 8,5 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 artarak 9,9 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden ABD'ye ihracat yüzde 0,6 düşerek 9,5 milyar avroya ve ithalat da yüzde 12,6 azalarak 5,1 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye ihracatının şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 12,2 düşerek 5,4 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti. Almanya'nın bu ülkeden ithalatı ise yüzde 26,9 azlışla 2,7 milyar avroya indi.

Almanya'nın 2020 yılı ihracatı Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş