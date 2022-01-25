Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi 6 aylık düşüşüne son verdi

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ocakta 95,7 puana yükselerek Haziran 2021'den bu yana olan düşüşüne son verdi.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ocakta 95,7 puana yükselerek Haziran 2021'den bu yana olan düşüşüne son verdi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Aralık 2021'de 94,8 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki darboğazların hafiflemesiyle bu ay 95,7 puana yükseldi.

Haziran 2021'den bu yana olan düşüşüne son veren endekse ilişkin piyasa beklentisi 94,7 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 92,7'den 95,2 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de 96,9'dan 96,1 puana geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde duyarlılığın yılın başında olumlu olduğunu belirterek, "Şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri biraz daha az olumlu olsa da beklentileri önemli ölçüde iyileşti. Alman ekonomisi yeni yıla umutla başladı." ifadelerini kullandı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe de sanayi arz darboğazında bir miktar hafifleme olduğunu aktararak, ham maddede de tedarik sorunlarının hafiflediğini bildirdi.

Perakendede teslimat darboğazlarının hafiflediğini belirten Wohlrabe, "Arz darboğazlarına ilişkin iyi haberler var ancak önümüzdeki aylarda daha fazla kayda değer iyileştirme olup olmayacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ifo, 14 Aralık'ta, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

"Ifo endeksindeki ilk artış umudu geri getirdi"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski ise Haziran 2021'den beri Ifo endeksindeki ilk artışın "umudu" geri getirdiğini belirterek, "Ifo endeksi verileri, Alman ekonomisi için durgunluk korkularını ortadan kaldırmıyor ancak Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik kısıtlamaların ve tedarik zinciri sürtüşmelerinin yakında azalacağı görüşünde artan bir rahatlık olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ilk tahminlere göre, 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ila 1 arasında küçüldü. Uzmanlar, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik olarak resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.