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Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi 5 aydır düşüşte

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi 5 aydır düşüşte

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda 5'inci aya taşırken, tedarik darboğazlarının Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığı belirtildi.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda 5'inci aya taşırken, tedarik darboğazlarının Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığı belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde 97,7 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki darboğazların devam etmesinin ve Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın etkisiyle bu ay 96,5 puana geriledi. 5 aydır art arda düşüş kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 96,6 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 95,4'ten 94,2 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 100,2'den 99 puana geriledi.

Ifo'nun anketine göre, görünümde, inşaat, imalat ve hizmet sektörlerinde şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinde kötüleşme görüldü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisindeki duyarlılığın düşüşe geçtiğini belirterek, "Şirketler, mevcut durumdan daha az memnundu ve beklentileri daha da kötüleşti. Tedarik darboğazları ve Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga Alman şirketlere sıkıntı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Şiddetli 4'üncü Kovid-19 dalgası hizmet sektörü için iyi bilinen olumsuz faktör"

Bu arada, VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göstergelerin artık küçülen bir Alman ekonomisine işaret ettiğini belirterek, "Sanayi üretimi, malzeme kıtlığı sıkıntısı yaşarken, şiddetli 4'üncü Kovid-19 dalgası hizmet sektörü için artık iyi bilinen bir olumsuz faktör." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 22 Kasım'da yayınlanan ekonomiye yönelik aylık raporunda, Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle "durgunluğa doğru yol aldığını" duyurdu.

Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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