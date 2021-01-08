Almanya'da IDT Biologika şirketinin Kovid-19 aşısı, ilk klinik denemede öngörülen beklentileri karşılamadı

Almanya'da IDT Biologika GmbH şirketi ve Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezince (DZIF) geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk klinik denemede öngörülen beklentileri karşılamadığı bildirildi.

Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesinden (UKE) yapılan açıklamada, aşının ilk sonuçlarının beklentilerin altında olduğu ve bu nedenle klinik testlerin ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, aşının küçük yan etkilere sahip olmasına rağmen 30 gönüllünün vücut bağışıklık sistemini harekete geçirmediği belirtildi.

Çalışmada görev alan Prof. Dr. Marylyn Addo, değerlendirilen verilerin bağışıklık tepkilerinin tespit edilebilir olduğunu ancak beklenen ölçüde üretilmediğini gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ