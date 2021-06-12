Almanya'da Hür Demokrat Parti, hükümetin Kovid-19'la mücadele yönetiminin Mecliste araştırılmasını istedi
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Almanya'da Hür Demokrat Parti, hükümetin Kovid-19'la mücadele yönetiminin Mecliste araştırılmasını istedi

Almanya'da Hür Demokrat Parti, hükümetin Kovid-19'la mücadele yönetiminin Mecliste araştırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP), hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yönetimi hakkında seçimlerden sonra Federal Mecliste (Bundestag) bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Almanya'da muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP), hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yönetimi hakkında seçimlerden sonra Federal Mecliste (Bundestag) bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, hükümetin kullanımı uygun olmayan maskeleri satın almasını, test stratejisini ve salgın nedeniyle yoğun bakım servislerinin kapasitesinin sınırına geldiği yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı da olan Kubicki, bu konuların 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden sonra Mecliste araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu, araştırma komisyonu kurulacağına ilişkin bir açıklamadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 2020'de temin ettiği kullanımı uygun olmayan maskeleri engellilere, sosyal yardım alanlara ve yaşlılara dağıtmayı planladığı, hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı ve birçok Kovid-19 test merkezinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra Sayıştayın Federal Meclis Bütçe Komisyonuna sunduğu raporda, Sağlık Bakanlığının maske tedarik etmede ve yoğun bakım ünitelerine ödenen miktarlarda devleti zarara uğrattığı belirtilmişti.

Alman basınında hastanelerin, yoğun bakım servislerindeki yatak sayısı konusunda doğru bilgi vermediği, böylelikle hükümetten daha fazla para aldığı iddia edilmişti.

Sayıştayın raporunda, Bakanlığın bugüne kadar solunum cihazı bulunan yoğun bakım servislerindeki yatak sayısını güvenilir şekilde ifade edemediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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