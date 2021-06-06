Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi
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Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Bisiklet sürerek protesto gösterisine katılanlar Bisikletli grubun Brandenburg Kapısı'na gelmeleri Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Antje ile röportaj Meydandaki bisikletliler BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin ulaşım ve iklim politikaları, bisiklet...

Bisiklet sürerek protesto gösterisine katılanlar

Bisikletli grubun Brandenburg Kapısı'na gelmeleri

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Antje ile röportaj

Meydandaki bisikletliler

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin ulaşım ve iklim politikaları, bisiklet konvoylarıyla protesto edildi.

Alman Bisiklet Kulübü'nün (ADFC) "Gelecek bugün başlar- Ulaşımda değişim şimdi" sloganıyla düzenlenen gösteri kapsamında Berlin şehrinin çeşitli noktalarında toplanan göstericiler bisiklet konvoyları oluşturdu.

Farklı yollardan kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'na gelen göstericiler, federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin iklim ve ulaşım politikasını protesto etti.

ADFC'den yapılan açıklamada, bazı caddelerin araç geçişlerine kapatılması, bisiklet yolların yaygınlaştırılması ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi istendi.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Antje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında çalıştığını belirterek, bisiklet sürücülerinin ve yayaların güvenliği için trafikte mümkün olduğunca daha fazla alanın açılmasını istediğini belirtti.

Antje, somut olarak araçlar, bisiklet sürücüleri ve yayalar için ayrı trafik lambalarının kurulmasını, trafik lambalarında bisiklet sürücülere geçişlerde daha fazla vakit ayrılmasını ve çocukların trafik konusunda daha iyi eğitilmelerini talep etti.

ADFC, gösteriye 15 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi
Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi
Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi
Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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