Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon sözleşmesi imzalandı

Almanya'da seçim lideri SPD Partisi, FDP ve Yeşiller Partisi'yle birlikte hükümeti kurmak için koalisyon sözleşmesine imza attı.

Almanya'nın müstakbel Şansölyesi (Başbakan) Olaf Scholz, yeni hükümetin önündeki en zorlu görevin Kovid-19 salgınıyla mücadele olduğunu belirtti. Scholz'un Çarşamba günü mecliste başbakan seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Berlin'de imzalanan koalisyon sözleşmesinin 177 sayfa olduğu ifade edildi. Almanya'da çarşamba günü itibariyle 16 yıllık Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel dönemi sona erecek ve Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz dönemi başlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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