Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon sözleşmesi imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon sözleşmesi imzalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon sözleşmesi imzalandı

Almanya'da seçim lideri SPD Partisi, FDP ve Yeşiller Partisi'yle birlikte hükümeti kurmak için koalisyon sözleşmesine imza attı.

Almanya'da seçim lideri SPD Partisi, FDP ve Yeşiller Partisi'yle birlikte hükümeti kurmak için koalisyon sözleşmesine imza attı.

Almanya'nın müstakbel Şansölyesi (Başbakan) Olaf Scholz, yeni hükümetin önündeki en zorlu görevin Kovid-19 salgınıyla mücadele olduğunu belirtti. Scholz'un Çarşamba günü mecliste başbakan seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Berlin'de imzalanan koalisyon sözleşmesinin 177 sayfa olduğu ifade edildi. Almanya'da çarşamba günü itibariyle 16 yıllık Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel dönemi sona erecek ve Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz dönemi başlayacak.


Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Bunu da gördük! Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title