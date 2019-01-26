Almanya'da Hükümete Kömür Önerisi: Santralleri Kapatalım 40 Milyar Euro Yardım Edelim

'KÖMÜRDEN Çıkış Paydaş Komisyonu', Almanya'da 2038'e kadar kömür santrallerinin kapatılmasının hükümete önerdi. Sanayi, sendika, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun önerisinin, hükümet tarafından kanun haline getirilmesi beklenirken, kapatmadan etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar Euro ayrılması kararlaştırıldı. Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hükümet, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.