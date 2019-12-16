Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu
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Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da AB dışı ülkelerden kalifiye işgücü açığını kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.Ülkede 250 bin nitelikli işçi açığı bulunuyor. Bu kapsamda hükümet yetkilileri ve iş dünyası Berlin'deki zirvede buluştu

16.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:52
Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu

'nın en büyük ekonomisi 'da kalifiye işgücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.


Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki işgücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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