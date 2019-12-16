Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da AB dışı ülkelerden kalifiye işgücü açığını kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.Ülkede 250 bin nitelikli işçi açığı bulunuyor. Bu kapsamda hükümet yetkilileri ve iş dünyası Berlin'deki zirvede buluştu
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye işgücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.
Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki işgücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle