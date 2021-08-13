Almanya'da hükümet enflasyondaki artışı "geçici" görüyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman hükümetinin enflasyondaki son artışın büyük ölçüde 2022'nin başında azalacak özel etkilerden kaynaklandığı için "geçici" olmasını beklediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman hükümetinin enflasyondaki son artışın büyük ölçüde 2022'nin başında azalacak özel etkilerden kaynaklandığı için "geçici" olmasını beklediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, bugünkü bakış açısıyla enflasyon oranında sürekli bir artış beklenmediği vurgulanarak. "Şu anda, kalıcı yüksek enflasyona yol açabilecek bir ücret-fiyat sarmalına dair hiçbir işaret yok." ifadesine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon oranının artışında ana faktörün, 2020'nin ikinci yarısında KDV oranlarındaki geçici indirimlerin oluşturduğu baz etkileri olduğuna işaret edilen raporda, bu etkiler sona erdiğinde enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Bakanlığın raporunda, ülkede hizmet sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesinden olumlu, Alman sanayisinin tedarik zincirindeki darboğazlardan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Genel olarak, Alman ekonomisinin Kovid-19 sonrası toparlanma seyrine devam ettiğine yer verilen raporda, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomideki toparlanmanın daha da artacağına işaret edildi.

Raporda, "Ekonomideki toparlanmayla birlikte, yeni virüs varyantlarının ortaya çıkma tehlikesi ve bunların salgın süreci üzerindeki etkileri, ekonomik kalkınmanın daha sonraki seyri için hala en büyük öngörülmezliği temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon 28 yılın en yükseğinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,8'ye çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı. Temmuzdaki yüzde 3,8'lik enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalması dikkati çekmişti.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş